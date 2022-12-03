إيران تعلن البدء بإنشاء محطة نووية جديدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إيران اليوم السبت بدءها بإنشاء محطة نووية جديدة بقدرة 300 ميغاواط، في محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلاً عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله إن "إنشاء محطة كارون للطاقة النووية سيوفر قدرة صناعية وتكنولوجية جديدة للبلاد".

وقال محمد إسلامي، في مقابلة مع الصحفيين اليوم السبت في حفل إنشاء محطة كارون للطاقة الذرية في دارخوين "بدأت عملية إنشاء المرحلة الأولى من محطة الطاقة النووية في محافظة خوزستان من خلال الاستفادة القصوى من الطاقة المحلية في إطار الوثيقة الإستراتيجية الشاملة التي تتضمن تطوير محطة الطاقة النووية أحد أهدافها".

ولفت إلى أن "إنشاء هذه المرحلة بقيت متوقفة منذ سنوات عديدة بسبب عدم التزام الأجانب بتعهداتهم".

واعتبر إسلامي هذا المشروع بجنوب غرب البلاد خاصة في محافظة خوزستان "بأنه مهم وضروري".

وأكد أن "دراسات هذا المشروع كانت تجري منذ فترة طويلة وتشمل هذه المرحلة إعداد الموقع لإنشاء المبنى الرئيسي له".

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "نأمل في الخطوة الأولى لبناء محطات الطاقة الصغيرة أن نتمكن من بناء محطة دارخوين للطاقة الذرية بقدرة 300 ميغاواط من أجل فتح فصل جديد في القدرة الصناعية والتكنولوجية للبلاد لنتمكن لاحقاً من توسيع هذه التكنولوجيا على المستوى العام".

وأوضح إسلامي أن "بناء هذه المحطة تجسد قدرة التكنولوجيا في مجال محطة الطاقة النووية، ومن هذا المنطلق سيتم تعزيز صناعة البلاد وتوسيعها على المستوى الوطني".

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ تواجه فيه إيران احتجاجات شعبية اندلعت في جميع أنحاء البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز حجزٍ للشرطة.

وتمتلك إيران وفق مصادر مطلعة محطة واحدة للطاقة النووية في ميناء بوشهر جنوب إيران، وجرى تشغيلها في عام 2011 بمساعدة روسيا، لكنها تمتلك العديد من المنشآت النووية الأخرى تحت الأرض.

وتوقفت في الآونة الأخيرة المحاولات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي من شأنه أن يخفف العقوبات المفروضة على طهران من قبل العواصم الغربية، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.