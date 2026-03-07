الجيش الإسرائيلي ينذر من لم يخلِ ضاحية بيروت الجنوبية بمغادرتها "فورا"

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-جدد الجيش الإسرائيلي السبت تحذيره لمن تبقى من سكان ضاحية بيروت الجنوبية بإخلائها "فورا"، منذرا بمواصلة الغارات في المنطقة التي تعتبر معقل حزب الله قرب العاصمة اللبنانية.

ونشر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس "انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدا لمن لم يخل المنطقة بعد" مضيفا "نعود ونؤكد: أنقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورا".

ونزح عشرات الآلاف من سكان الضاحية بعد صدور أمر إسرائيلي غير مسبوق بإخلاء المنطقة بكاملها مساء الخميس، تبعته سلسلة من الغارات المتتالية التي توقفت منذ مساء الجمعة.

المصدر: فرانس برس