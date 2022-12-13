حقوق الإنسان النيابية تنتقد السجون العراقية وتعتزم تعديل قانون حرية التعبير

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أن سجون البلاد تكتظ بمئات آلاف السجناء، واصفةً إياها بـ "الرديئة وغير الجيدة".

وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي،إن "هناك قضايا كثيرة بالإمكان إطلاق سراحهم أو التخفيف من أحكامهم لحين حصول اتفاقٍ سياسي على إطلاق برنامج العفو العام".

ووصف الصالحي تلك السجون بـأنها "رديئة وغير جيدة سواء كان على مستوى الطعام أو على مستوى الاكتظاظ".

ونوّه في الوقت ذاته، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة سجلت الكثير من الأمور غير المتوافقة مع الاتفاقيات والأعراف الدولية".

إلى ذلك، أكد الصالحي، أن "لجنة حقوق الإنسان ستعمل بجهد على تعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وعدم السماح بتكميم الأفواه".

وأشار إلى أن "لجنة حقوق الإنسان مع التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ويعدُّ العراق من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والذي تنص المادة 19 منه في بندها الثاني على أن "لكل شخص الحق في حرية التعبير".

وأعرب الصالحي، عن "أمله في أن يولي رئيس الوزراء الاهتمام بهذا الملف"، مبدياً "التعاون التام معه في إعادة العراق إلى مصاف الدول التي تراعي حقوق الإنسان من كل الجوانب".