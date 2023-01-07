بريطانيا تندد بإعدام إيران محتجين اثنين وتعده "أمراً بغيضاً"

أربيل (كوردستان 24)- ندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم السبت بإعدام إيران اثنين من المحتجين وحثها على "وقف لعنف ضد شعبها على الفور".

وقال كليفرلي على تويتر "إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني على يد النظام الإيراني أمر بغيض... المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

وأعدمت إيران الرجلين اليوم بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد في أعقاب مصرع الإيرانية الكوردية مهسا أميني (22 عاما) في أيلول سبتمبر الماضي.

وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء، إن المتهمين الاثنين مسؤولان عن "الجريمة التي أدت الى استشهاد روح الله عجميان".

وبذلك يرتفع العدد إلى أربعة متظاهرين أعلنت السلطات إعدامهم في أعقاب الاضطرابات.

وندد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعمليات الإعدام، ودعا إيران إلى التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين وإلغاء الأحكام الحالية.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية عمليات الإعدام بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، ودعت السلطات الإيرانية إلى الأخذ في الاعتبار "التطلعات المشروعة للشعب الإيراني".

هذا وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن السلطات الإيرانية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على 26 آخرين على الأقل فيما أسمته "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المحتجين".

وترى إيران، التي اتهمت خصومها الأجانب ومن بينهم الولايات المتحدة بتأجيج الاضطرابات، أن قمعها للاحتجاجات هدفه الحفاظ على السيادة الوطنية.