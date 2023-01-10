واشنطن تندّد بأحكام الإعدام الجديدة في إيران

أربيل (كوردستان 24)- ندّدت الولايات المتحدة بأحكام الإعدام الجديدة التي تنفّذها إيران على وقع احتجاجاتٍ شعبية لاتزال متواصلة في البلاد منذ وفاة مهسا أميني في الـ 16 سبتمبر أيلول 2022.

وأكّد البيت الأبيض، في وقتٍ متأخر من مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول أخرى للمطالبة "بوقفٍ فوري" لأحكام الإعدام.

وأعلن القضاء الإيراني، السبت، إعدام رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي انطلقت رداً على وفاة شابةٍ كوردية من محافظة كوردستان غربي إيران، بعد أيامٍ من توقيفها لدى شرطة "الأخلاق".

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جايك ساليفان، "نندد بإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والأحكام الجديدة الصادرة اليوم".

وأضاف "ننضم إلى شركاء لنا في العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه التجاوزات، وستحاسب إيران".

وكانت هولندا والدنمارك وبلجيكا، أعلنت الاثنين، أنها ستستدعي سفراء طهران لديها، ردّاً على إعدام السلطات الإيرانية رجلين على صلّةٍ بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وعقب يومين من إعدام الرجلين، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية حكماً بإعدام ثلاثة آخرين هم، صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ"الحرابة" وضلوعهم بقتل عناصر أمنية.

وقُتِل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات الإيرانية.

كما أُوقِف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.