اتحاد المستوردين والمصدرين يكشف حجم التبادل التجاري بين كوردستان وتركيا

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في أربيل كيلان حاجي سعيد اليوم الثلاثاء عن حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وتركيا.

وقال حاجي سعيد في مقابلة مع كوردستان 24، إن حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وتركيا "وصل العام الماضي إلى مستوى جيد، وقد بلغ نحو 12 مليار دولار".

وأضاف أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي "كان له تأثير على التبادل التجاري".

وتابع "باعتقادي أن ارتفاع سعر الدولار مؤقت، والبنك المركزي العراقي يسعى إلى إيجاد معالجة لهذا الأمر، لأن العراق لا يخطط لزيادة قيمة الدولار".

وأعرب حاجي سعيد عن أمله بأن تحقق الحركة التجارية بشكل عام "نتائج جيدة خلال العام الجاري".

ومضى يقول "التجار قلقون نتيجة تراجع قيمة الدينار أمام الدولار".