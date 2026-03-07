ترامب يصل إلى "دوفر" للمشاركة في مراسم استقبال جثامين 6 عسكريين أمريكيين

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة دوفر بولاية ديلاوير، للمشاركة في مراسم "النقل الكريم" (Dignified Transfer) لرفات ستة من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين الذين لقوا حتفهم إثر هجوم بطائرة مسيرة إيرانية في الكويت.

ومن المتوقع أن يرافق الرئيس في هذه المراسم كل من نائب الرئيس "جي دي فانس" وزوجته "أوشا فانس"، والسيدة الأولى "ميلانيا ترامب"، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وكان ترامب قد صرح عبر منصة "تروث سوشيال" أمس قائلاً: "سأتوجه إلى قاعدة دوفر الجوية غداً، برفقة السيدة الأولى وأعضاء حكومتي، لتقديم أسمى آيات الاحترام لمحاربينا العظماء الذين يعودون إلى وطنهم للمرة الأخيرة"، وأضاف: "باركهم الله جميعاً".

تضم قائمة الجنود المكرمين كلاً من: الرائد جيفري أوبراين، والنقيب كودي خورك، وكبير مساعدي القادة (درجة 3) روبرت مارزان، والرقيب أول نيكول أمور، والرقيب أول نوح تيتجينز، والرقيب ديكلان كودي. وجميعهم كانوا يخدمون في قيادة الإسناد رقم 103، وهي وحدة تابعة لاحتياط الجيش الأمريكي في ولاية أيوا.

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، أفاد العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، جوزيف سوجيت، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان قيادة الإسناد 103 سابقاً، أن أربعة من هؤلاء الجنود كانوا قد شكلوا روابط وثيقة أثناء خدمتهم معاً في الوحدة نفسها في الكويت خلال عام 2019.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة