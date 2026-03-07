هاكان فيدان: لا نرغب في الحرب مع إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- صرح وزير الخارجية التركي أن بلاده لا ترغب مطلقاً في نشوب حرب مع إيران، مؤكداً أن "الحرب ضد إيران ستكون لها تداعيات سلبية، ولن يخرج منها أي طرف منتصراً".

يوم السبت، 7 آذار/مارس 2026، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن إيران تمر بظروف عصيبة، مشيراً إلى أن تركيا في تواصل مستمر مع دول المنطقة من أجل تهدئة الأوضاع. وأضاف قائلاً: "تركيا تدعم السلام في المنطقة بأسرها، ولا نريد للتوترات أن تتفاقم أكثر من ذلك".

كما أوضح وزير الخارجية موقف بلاده بشأن حماية البنية التحتية الاقتصادية للدول، قائلاً: "تركيا تعارض أي هجوم يستهدف البنية التحتية ومصادر الطاقة في الدول التي ليست طرفاً في الحرب"، وذلك في إشارة إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للمنطقة أثناء النزاعات.

وفي جانب آخر من حديثه، شدد فيدان على ضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمات العالقة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، داعياً الأطراف كافة إلى اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الحرب، مؤكداً أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحماية المنطقة من كارثة أكبر.