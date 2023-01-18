القضاء الأمريكي يحاكم إيلون ماسك بتهمة الاحتيال والتلاعب

أربيل (كوردستان24)- بدأت محاكمة إيلون ماسك يوم الثلاثاء، في سان فرانسيسكو باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس تيسلا وتويتر قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون.

وجاءت المحاكمة على خلفية تغريدات نشرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قبل 5 سنوات، تحدث فيها عن حصوله على تمويل لتحويل شركة تيسلا للسيارات الكهربائية إلى شركة خاصة، ما تسبب بتأرجح سعر سهمها بشكل حاد لبضعة أيام ودفع بهيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة لاتهامه بالغش وتضليل المستثمرين.

وتأتي المحاكمة بعد أن رفض قاض الجمعة نقل إجراءاتها إلى ولاية تكساس حيث المقر الرئيسي لشركة تيسلا، بينما قال محاموه إنه لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو.

وقال ماسك في تغريداته حينها إنه يفكر في جعل تيسلا شركة خاصة عند سعر 420 دولارا للسهم الواحد. وأكد أن "التمويل مضمون".

وفي تغريدة أخرى خلال اليوم ذاته، كتب ماسك: "تأكد دعم المستثمرين"، مضيفا: "السبب الوحيد لعدم اليقين من حدوث ذلك هو أنه مرهون بتصويت المساهمين".

وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم قاض بأن التغريدة الشهيرة التي نشرت 2018 يمكن اعتبارها "كاذبة ومضللة".

وسبق أن سببت تغريدات رئيس شركة تيسلا خلافات بينه وبين السلطات.