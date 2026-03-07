تركيا تدرس إرسال طائرات اف-16 إلى شمال قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية السبت بأن تركيا تدرس إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى شمال قبرص "لضمان أمن" هذا الجزء من الجزيرة الذي لا تعترف بسلطاته سوى أنقرة، في وقت دخلت الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الثاني.

وقال المصدر "في ضوء التطورات الأخيرة، يجري وضع خطط مرحلية لضمان أمن جمهورية شمال قبرص التركية. ويُعدّ نشر طائرات إف-16 في الجزيرة من بين الخيارات المطروحة".

واستُهدفت قاعدة جوية بريطانية في جمهورية قبرص فجر الاثنين بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، بعد ساعات فقط من إعلان لندن السماح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية ضد إيران.

كما تم اعتراض طائرتين مسيرتين أخريين كانتا متجهتين نحو الجزيرة في اليوم نفسه.

وعلى خلفية هذه التطورات، تعهدت دول أوروبية عدة تقديم مساعدات عسكرية الى قبرص.

وتقع "جمهورية شمال قبرص التركية" في الشطر الشمالي من قبرص، وتمتد على أقل من ثلث مساحة الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط.

ولم تعترف بها سوى تركيا بعدما أعلنت استقلالها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، عقب تسع سنوات من التدخل العسكري التركي العام 1974 والذي بررته أنقرة بأنه جاء ردا على انقلاب عسكري طالب منفذوه بضم قبرص الى اليونان.



المصدر: فرانس برس