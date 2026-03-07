انفجارات في البحرين وأبوظبي رغم تعهدات الرئيس الإيراني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-سُمع دوي انفجارات إضافية في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، وذلك على الرغم من تلميحات صدرت في وقت سابق من اليوم عن الرئيس الإيراني بأن الضربات عبر منطقة الخليج ستتوقف.

وذكر شهود عيان وقوع سلسلة من الانفجارات القوية في البحرين، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الانفجارات ناتجة عن اصطدامات مباشرة أم عمليات اعتراض دفاعية.

من جانبها، زعمت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية وقوع "انفجارات ضخمة في القواعد الأمريكية بالبحرين".

وفي غضون ذلك، أفاد موظفو شبكة CNN في قطر بسماع سلسلة من الأصوات المدوية، كما أفادت فرق الشبكة في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" بسماع ثلاثة انفجارات قوية على الأقل.

ونشر مجلس الأمن الوطني الإماراتي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن "منظومات الدفاع الجوي تتعامل حالياً مع تهديد صاروخي"، ناصحاً السكان بـ "البقاء في أماكن آمنة".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قدم اعتذاراً، في وقت سابق من يوم السبت، لدول الخليج العربية عن آثار الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت القواعد الأمريكية، وصرح بأن إيران ستتوقف عن ضرب جيرانها ما لم تتعرض لهجوم.

إلا أن مكتب بزشكيان أصدر لاحقاً "توضيحاً" أشار فيه إلى أن رسالته كانت واضحة ومفادها: "إذا لم تتعاون دول المنطقة مع أمريكا في الهجوم علينا، فلن نهاجمهم".



المصدر:شبکة سي ان ان الاخباریة