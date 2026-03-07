عراقجي يتهم القوات الأميركية بضرب محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة السبت، بمهاجمة محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية.

وكتب عراقجي على منصة اكس أن "الولايات المتحدة ارتكبت جريمة سافرة ويائسة بمهاجمتها محطة تحلية مياه عذبة في جزيرة قشم".

واضاف أن "إمدادات المياه تأثرت في ثلاثين قرية. إن مهاجمة البنية التحتية الإيرانية خطوة خطيرة تنطوي على عواقب وخيمة. الولايات المتحدة هي من أرست هذه السابقة، وليس إيران".





المصدر: وکالة ایرنا





