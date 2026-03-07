لندن تعلن أن الولايات المتحدة بدأت باستخدام قواعد عسكرية بريطانية ضد إيران

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت وزارة الدفاع البريطانية السبت أن الولايات المتحدة بدأت تستخدم قواعد بريطانية في "عمليات دفاعية" ضد إيران في النزاع الدائر في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للوزارة على منصة إكس أن "الولايات المتحدة بدأت تستخدم قواعد بريطانية في عمليات دفاعية محدّدة، بغية منع إيران من إطلاق صواريخ في المنطقة، وهو ما يعرّض أرواح بريطانيين للخطر".

وأفاد مصور وكالة فرانس برس السبت بهبوط قاذفة أميركية من نوع بي-1 في قاعدة فيرفورد في مقاطعة غلوسترشير في جنوب غرب إنكلترا.



المصدر: فرانس برس