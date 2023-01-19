البرلمان الأوروبي يُدرج الحرس الثوري ضمن "قائمة الإرهاب"

أربيل (كوردستان 24)- صوّت البرلمان الأوروبي، ومقرّه مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بأغلبية الأصوات لصالح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "الإرهاب".

وأدان البرلمان في نص القرار "حملة القمع الوحشية التي تشنها إيران، بما في ذلك الحرس الثوري، على المظاهرات" التي دخلت شهرها الخامس.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في إيران منذ الـ 16 سبتمبر أيلول 2022، ردّاً على وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى الشرطة بالعاصمة طهران.

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وصوّت في جلسة البرلمان المنعقدة، أمس الأربعاء، 598 نائباً لصالح القرار، وعارضه 9 أعضاء، بينما امتنع 31 آخرين عن التصويت.

ودعا نص القرار، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية "نظراً لنشاطه الإرهابي وقمع المحتجين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة".

ولا يملك البرلمان أية سلطة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية.

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يأتي ذلك، بينما تستمر السلطات الإيرانية في قمع المحتجين، تقول منظمات حقوق الإنسان الإيرانية إنها تسببت بمقتل مئات المتظاهرين واعتقال آلافٍ آخرين.

وبموجب تلك الخطوة، سيُمنَع أعضاء وحدة النخبة في الجيش الإيراني من الوصول إلى أي أصولٍ لهم في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وتقييد تحركّاتهم.

وربما يصل الأمر في بعض الحالات إلى تعرضهم لتدابير معززة تتعلق "بالتعاون الشرطي والقضائي" في القضايا الجنائية، وفقاً للقواعد الأوروبية الخاصة بالكيانات المدرجة على القائمة السوداء.

ويحظر على الأشخاص والمنظمات داخل الاتحاد الأوروبي تمويل أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم للأفراد أو الكيانات المدرجة على القائمة الأوروبية للإرهاب، تحت طائلة العقوبات.