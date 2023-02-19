سیاسة

مؤتمر ميونخ| السعودية تعلّق على الوضع الراهن في سوريا

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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان- وكالات
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان- وكالات
سوریا السعودية سوريا مؤتمر ميونخ

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن وجود  إجماعٍ عربي بضرورة عدم استمرار الوضع الراهن في سوريا.

وأشار بن فرحان خلال تصريحاتٍ أدلى بها في جلسةٍ حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن، إلى أنه "يجب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني بالداخل".

وقال "تعمل المملكة السعودية مع الولايات المتحدة في قضايا أمن واستقرار المنطقة، ونراعي في علاقتنا مصالحنا القومية".

وحول الملف الإيراني، أكّد الوزير السعودي أن "العودة للاتفاق النووي الإيراني يجب أن تكون بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية".

في غضون ذلك، جدّد بن فرحان التأكيد على أن موقف مجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة الأوكرانية "موحّد ونحن مع الحوار لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية".

ولفت إلى أن بلاده "تواصل الحوار مع أوكرانيا وروسيا للتوصل للحل السياسي، وسمعنا عن رغبة البلدين بالتفاوض لكن القضايا بينهما معقدة".

 

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