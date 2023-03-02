نيجيرفان بارزاني: وزارة البيشمركة ملتزمة وتواصل عملية الإصلاحات

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن وزارة البيشمركة ملتزمة وتواصل عملية الإصلاحات وتنظيم وتوحيد قواتها، وستعمل لإنجاحها رغم العقبات والمشاكل.

جاء ذلك، خلال لقائه بقائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، الجنرال ماثيو ماكفارلان،اليوم الخميس، في أربيل.

وخلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس إقليم كوردستان الشيخ جعفر الشيخ مصطفى وكبار مسؤولي وزارة شؤون البيشمركة، ناقش الجانبان خطوات عملية الإصلاحات وتوحيد قوات البيشمركة، وآخر مستجدات الحرب ضد الإرهاب والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في مواجهة الإرهاب.

وإلى جانب التعبير عن الشكر والتقدير لمساندة الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي، أكد رئيس الإقليم على أن وزارة شؤون البيشمركة ملتزمة وستواصل عملية الإصلاحات".

كذلك "تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة وستعمل لإنجاح هذه العمليةو رغم العقبات والمشاكل". كما وجه الشكر للولايات المتحدة والدول الأخرى الصديقة على مساعداتها ودعمها لهذه العملية.

واتفق الجانبان على أن داعش "لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً للأمان والاستقرار في العراق وسوريا"، وأكّدا على أهمية استمرار دعم التحالف الدولي ومهامه في العراق وإقليم كوردستان والتعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في التصدي للإرهاب والقضاء النهائي على داعش.

وكانت علاقات أربيل وبغداد، وأحوال مخيم الهول في سوريا، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، محوراً آخر للاجتماع، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الإقليم.