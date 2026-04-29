الخارجية الأميركية لـ كوردستان 24: حل الميليشيات شرط أساسي لتطوير العلاقات مع العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بدعم سيادة العراق وبناء مستقبل آمن ومزدهر لشعبه، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء ملف الميليشيات لضمان تقدم العلاقات الثنائية.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، اليوم الأربعاء، 29 نيسان 2026، ذكرت الخارجية الأمريكية أن الرؤية المشتركة بين واشنطن وبغداد ترتكز على حماية السيادة العراقية وتلبية تطلعات المواطنين العراقيين في الاستقرار والرفاهية.

وأوضحت الوزارة أن المضي قدماً في تطوير آفاق التعاون والشراكة مع العراق يتطلب خطوات حاسمة، في مقدمتها حل الميليشيات وتفكيكها.

وأشارت إلى أن الهدف الأسمى للجهود الدبلوماسية والأمنية هو تعزيز ركائز الأمن وبناء قاعدة صلبة لمستقبل يتسم بالازدهار، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز استقرار المنطقة.