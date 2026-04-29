رئيس إقليم كوردستان يصل العاصمة الإماراتية أبو ظبي

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، حيث كان في استقباله بمطار أبوظبي الدولي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان.

وفقاً لمعلومات كوردستان 24، من المقرر أن يجتمع نيجيرفان بارزاني خلال هذه الزيارة مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، لبحث عدة قضايا استراتيجية.

وسيكون تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات أحد المحاور الرئيسية للاجتماع.

تأتي زيارة رئيس الإقليم في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية كبرى، ومن المتوقع التأكيد على حماية الاستقرار والأمن الإقليمي، إلى جانب توسيع قطاعي الاستثمار والاقتصاد، اللذين يُنظر إليهما دائماً كجزء مهم من العلاقات العريقة بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات.