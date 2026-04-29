ترامب يناقش مع مسؤولين في قطاع النفط حصار موانئ إيران "لأشهر"

منذ 3 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤول في البيت الأبيض الأربعاء بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقش مع مسؤولين في قطاع النفط، احتمال أن تواصل الولايات المتحدة حصار موانئ إيران "أشهرا".

وقال المسؤول في تصريحات أرسلت الى وكالة فرانس برس، إن المشاركين في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بحثوا في "الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب لإراحة أسواق النفط العالمية، والإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمواصلة الحصار البحري الحالي لأشهر في حال لزم الأمر، والحد من تداعياته على المستهلكين الأميركيين".

وأضاف المسؤول "يجتمع الرئيس بشكل متكرر مع المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة للاستماع لآرائهم حول أسواق الطاقة المحلية والدولية"، وتشمل المواضيع "الإنتاج المحلي، والتقدم المحرز في فنزويلا، وعقود النفط الآجلة، والغاز الطبيعي، والشحن".

وأوضح أن وزير الخزانة سكوت بيسنت كان "مضيف الاجتماع" الذي شارك فيه أيضا نائب الرئيس جاي دي فانس وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

وأكدت شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط لفرانس برس أن رئيسها التنفيذي مايك ويرث شارك في الاجتماع.

ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية الأربعاء بعد تقارير إعلامية تفيد بأن ترامب يفكر في تمديد الحصار المفروض على إيران. وقفز سعر خام برنت فوق 115 دولارا للبرميل، واقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي من 105 دولارات.

المصدر: فرانس برس