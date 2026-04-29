قاليباف: جميعنا تحت قيادة قائد الجمهورية الإسلامية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف، أن التلاحم الوطني والوحدة الداخلية يمثلان الرد الاستراتيجي الوحيد لمواجهة المخططات الأمريكية المستمرة ضد البلاد.

مشدداً على أن كافة مؤسسات الدولة والمسؤولين يمتثلون لرؤية وتوجيهات المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.

وفي كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، 29 نيسان 2026، استعرض قاليباف سلسلة المحاولات الفاشلة التي استهدفت النظام.

مشيراً إلى أن الأعداء راهنوا منذ الأيام الأولى للحرب على إسقاط الدولة خلال فترة وجيزة عبر عمليات اغتيال استهدفت القيادة العليا والقادة العسكريين، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع.

وأوضح قاليباف أن العدو انتقل من محاولات تدمير القدرات الدفاعية والهجومية للبلاد إلى تكتيكات زعزعة الاستقرار الداخلي عبر تحريك الجماعات الانفصالية في الجبهة الغربية، وصولاً إلى التخطيط لعمليات انقلابية.

مؤكداً أن يقظة الشعب الإيراني وتكاتف القوات الأمنية والاستخباراتية أحبطت هذه المؤامرات في مهدها.

وحذر رئيس البرلمان من "مرحلة جديدة" من التصعيد، قائلاً: "يسعى العدو اليوم عبر الحصار البحري، والحرب النفسية الإعلامية، والضغوط الاقتصادية، إلى بث الفرقة والشقاق في الصف الداخلي بهدف إضعاف كيان الدولة".

وشدد على أن أي فعل يؤدي إلى التفرقة يخدم مباشرة أجندات العدو.

واختتم قاليباف تصريحه بطمأنة الشعب الإيراني، مؤكداً أن الدولة بكافة مفاصلها تعمل تحت لواء القيادة العليا، معتبراً أن "الالتزام بتوجيهات القائد هو الضمانة الأكيدة لتحقيق خير البلاد في الدنيا والآخرة".