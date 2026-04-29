طهران تُغلق 7 مدارس إيرانية في الإمارات والكويت وتحولها للتعليم الافتراضي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق سبع مدارس تابعة لها في دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت.

معلنةً تحويل نظام الدراسة فيها إلى التعليم "عن بُعد" (أونلاين) لضمان استمرارية العملية التعليمية لطلابها.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أكد المتحدث باسم الوزارة، علي فرهادي، أن هذا الإجراء يأتي كضرورة لضمان عدم انقطاع الطلاب الإيرانيين عن مقاعد الدراسة تحت أي ظرف.

وكشف فرهادي عن وجود أزمة إدارية حادة، منتقداً ما وصفه بـ"الإجراءات غير القانونية" من قبل السلطات الإماراتية التي طالت نحو 2500 طالب إيراني.

وأوضح المتحدث أن طهران نسقت مع سلطنة عُمان لتأمين استمرارية تعليم هؤلاء الطلاب حتى نهاية العام الدراسي الجاري.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المدارس الإيرانية في السعودية والكويت والإمارات قد أوقفت الدوام الحضوري بالكامل، معتمداً النظام الافتراضي لإنهاء الموسم الدراسي الحالي.

تأتي هذه التحركات الإيرانية لتعكس حجم التحديات الدبلوماسية والإدارية المتصاعدة التي تواجهها المؤسسات التعليمية والثقافية الإيرانية في منطقة الخليج خلال الفترة الراهنة.