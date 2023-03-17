أردوغان: دعم فنلندا لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي "مهمٌ للغاية"

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دعم فنلندا لعضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي "مهم للغاية".

وخلال لقاءٍ جمعه اليوم في أنقرة مع نظيره الفنلندي، سولي نينيستو، أكّد أردوغان أن فنلندا مدت يد العون لتركيا في أزمة الزلزال، ما وطد العلاقات بين البلدين.

وحول مسألة موقف أنقرة من انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، قال الرئيس التركي: "قررنا البدء بالعملية البرلمانية لقبول انضمام فنلندا للناتو".

وأضاف: "بناءً على خطوات فنلندا ووفائها بتعهداتها، قررنا بدء مراحل الموافقة على انضمام فنلندا للناتو".

من جانبه، أعرب "نينيستو" عن سعادته بقرار الرئيس التركي حول قبوله لانضمام فنلندا إلى الناتو والعمل على التصديق على العضوية.

وأعلن وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، نهاية يناير كانون الثاني الماضي، أن بلاده ستستمر في خطتها للانضمام إلى حلف "الناتو" مع جارتها السويد، رغم معارضة تركيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أشار إلى أن أنقرة ربما توافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد، وسط تصاعد التوتر مع ستوكهولم.

وتقدمت السويد وفنلندا، عام 2022 الفائت، بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الحرب التي أعلنتها روسيا على أوكرانيا فبراير شباط من العام ذاته.

لكن تركيا والمجر رفضتا الموافقة على طلبيهما، حيث يستدعي انضمام أية دولةٍ جديدة إلى الحلف، موافقة جميع الأعضاء.