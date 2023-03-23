دعوات شعبية في العراق للاحتجاج ضد قانون الانتخابات الجديد

أربيل (كوردستان24)- دعا ناشطون ومتظاهرون عراقيون، إلى الاحتجاج في العاصمة بغداد ومدن في وسط وجنوب البلاد، رفضاً لتمرير البرلمان الجزئي قانون الانتخابات المثير للجدل.

وصوت مجلس النواب العراقي يوم الاثنين الماضي، بشكل جزئي على قانون الانتخابات الجديد، على أن يستكمل التصويت في وقت لاحق.

وذكر بيان للجنة المركزية للاحتجاجات العراقية، "قد حزم الفاسدون امرهم على إعادة قوانينهم الانتخابية القديمة الظالمة، لكي يضمنوا بذلك بقاء أحزابهم، متجاهلين رأي غالبية الشعب والمرجعية الرافض لذلك، يسهرون الى الرابعة فجراً على قوانين تخدمهم بدل السهر على قوانين تخفف هموم الشعب ومعاناته من إرتفاع أسعار المعيشة والدولار ونحن على أبواب الشهر الفضيل".

وأضاف البيان، "ندعو العراقيين لتلبية نداء الوطن يوم الجمعة المصادف 24-3-2023 الساعة التاسعة مساءً لإعلان اعتصامنا أمام بوابة مجلس النواب في الخضراء حتى موعد جلسة مجلس النواب".

وتابع البيان، أن "الخاسرين اتفقوا على تمرير قانون سانت ليغو سيئ الصيت دون مبالاة لكل الدماء والتضحيات".

وأضاف البيان أن "عودة القانون القديم بالتعديلات الكارثية المطروحة هي إنعاش للفاسدين والمتورطين بالدم والخراب، بعد فشلهم الكبير في الانتخابات الأخيرة، ومصادرة واضحة لإرادة الجماهير واختياراتهم".

ويحشد الناشطون المدنيون وقوى شعبية مختلفة للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاج ضد القانون قبل عقد جلسة البرلمان، يوم السبت المقبل، في بغداد وعدد من المحافظات العراقية جنوب ووسط البلاد.

ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.