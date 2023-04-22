البرلمان العراقي يستلم ملاحظات جميع أعضائه حول مسوّدة موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- أكّد نائبٌ عن ائتلاف دولة القانون، أن البرلمان العراقي استلم ملاحظات جميع النواب حول مسودة مشروع موازنة 2023، وإرسالها إلى الحكومة للاطلاع.

وقال النائب محمد حسن الشمري، إن" النواب قدموا جميع ملاحظاتهم بشأن الموازنة بعد أن تمت القراءة الثانية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

مؤكّداً أن اللجنة المالية النيابية "تعمل حالياً على إنجاز وإتمام جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة لإرسالها إلى الحكومة".

وأضاف: "قد تستغرق جدولة الملاحظات حتى نهاية شهر أيار المقبل، ومن المقرر أن تراجع الحكومة تلك الملاحظات، قبل أن تعيد نص الموازنة إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليه".

ولفت الشمري إلى أن" البرلمان لديه ملاحظات على الموازنة، من بينها قلة تخصيصات المحافظات بعد أن بلغت ترليونين ونصف مليار دينار فقط، وحقيقة أن قانون الدعم الطارئ خصص من 8-10 ترليون دينار للمحافظات ونعتقد أن الحكومة تنتظر صرفها قبل تخصيص مبالغ أخرى".

وأشار إلى أن" هنالك ملاحظات أخرى تخص تخصيصات مؤسسة الشهداء التي توسعت مهامها ونعتقد إنها بحاجة لزيادة".

لافتاً إلى أن" النواب لديهم ملاحظات تخص العجز الكلي البالغ 64 ملياراً ويجب تقليله عن طريق إجراء مناقلات ببعض البنود".

وأوضح أن" أفضل طريقة لزيادة الواردات النفطية ومعالجة العجز هي إعادة التفاوض لاستعادة حصة العراق التي تم تقليلها بسبب الحروب والظروف السابقة".

وأكّد أنه على الحكومة "ضرورة الاستمرار بالمطالبة بالحقوق في منظمة أوبك لأن إمكانيات وحصة العراق يفترض أن تكون أكبر من الحالية".