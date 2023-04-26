زيلينسكي: "بوتين سيخرج مهزوما من أوكرانيا كما خرج صدام حسين من الكويت"

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان بلاده "ستنتصر على روسيا وأن بوتين سيخرج مهزوما من أوكرانيا كما خرج صدام حسين من الكويت". لكنه أشار إلى أن ذلك لن "يكون سهل التحقيق بدون دعم الحلفاء" الغربيين لبلاده.

وجاء حديث زيلينسكي، خلال لقاء مع قناة العربية/الحدث، مؤكدا إن "الحرب على أوكرانيا بدأت بغزو روسيا لشبه جزيرة القرم في فبراير/شباط 2014"، معبرا عن ندمه بـ"عدم القتال والتصدي لها" آنذاك.

هذا، وأقر أيضا زيلينسكي أن رغم إيمانه بالنصر إلا أن "هذا الأخير لن يكون سهل التحقيق بدون دعم من قبل حلفائنا"، محذرا من إمكانية "تأخر الانتصار في حال لم تصل المساعدات العسكرية بسرعة إلى أوكرانيا".

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني بعد بضعة أسابيع من انضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي.

من جهة أخرى تشير التصريحات ضمنيا إلى أن حلفاء بلاده غير مستعدين لإرسال قوات عسكرية إلى الميدان في الوقت الحاضر، بل سيكتفون فقط بدعمها بالعتاد العسكري والأسلحة المتطورة.