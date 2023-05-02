مسرور بارزاني يستقبل نائبي رئيس مجلس النواب العراقي

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع نائبي رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، آخر المستجدات والتطورات والوضع بصورة عامة في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الإقليم، اليوم الثلاثاء، نائبي رئيس البرلمان العراقي، في أربيل.

وأكّد مسرور بارزاني على أهمية إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وضمان الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب كوردستان، فضلاً عن دعم تنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي حضر اليوم المؤتمر العلمي الدولي حول الإبادة الجماعية للكورد الفيليين، والذي استضافته أربيل.

ودعا المندلاوي في كلمةٍ له أمام الحضور، الحكومة العراقية إلى تفعيل القرار رقم 426 لسنة 2010 والمتضمن تعهّد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السلبية الناتجة من قرارات النظام البائد، من حقوق الكورد الفيليين .

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب أن الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيليين من منظور القانون الدولي والإنساني، هي جرائم إبادة جماعية بكل المقاييس.