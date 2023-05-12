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الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف الرحلات مع جورجيا

وتابع البيان أن "خدمة إصدار فيزا الدخول إلى الأراضي الجورجية، ستكون حصراً للمسافرين على متن أسطولها الجوي".
author_image أحمد حاجي
الخطوط الجوية العراقية - أرشيف
الخطوط الجوية العراقية - أرشيف
العراق الخطوط الجوية العراقية استئناف الرحلات جورجيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، استئناف الرحلات الجوية مع جورجيا في التاسع من حزيران المقبل.

وقال بيان لوزارة النقل تلقته مؤسسة كوردستان 24، إنه "استناداً إلى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بضرورة تنويع وجهات الناقل الوطني وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، والمتمثلة بمديرها العام مناف عبد المنعم، سيتم استئناف رحلات الشركة وبشكل مباشر بين بغداد وتبليسي (جمهورية جورجيا)، اعتباراً من التاسع من شهر حزيران المقبل".

وتابع البيان أن "خدمة إصدار فيزا الدخول إلى الأراضي الجورجية، ستكون حصراً للمسافرين على متن أسطولها الجوي".

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