أمن

مكافحة الإرهاب في كوردستان: مقتل 3 مقاتلين من (ي ب ش) في قصفٍ على سنجار

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کوردستان مكافحة الإرهاب سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أن طائرةً مسيّرة تركية استهدفت، اليوم الثلاثاء، مقراً لوحدات حماية شنكال (ي ب ش) .

وقالت المديرية في بيانٍ لها، إن طائرةً مسيّرة تركية استهدفت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مقرّاً لوحدات حماية شنكال بناحية خانه سور بقضاء سنجار.

وأضاف البيان الذي وصل كوردستان 24، نسخةً منه، ان القصف أسفر عن مقتل ثلاثة من مقاتلي تلك الوحدات وإصابة آخر.

وكان مراسل كوردستان 24، أفاد اليوم الثلاثاء بقصفٍ جوي من جانب طائرةٍ مسيّرة تركية استهدف مقراً لمقاتلين يتبعون لحزب العمال الكوردستاني في سنجار.

 

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