نعمان قورتولموش رئيساً للبرلمان التركي

أربيل (كوردستان 24)- فاز النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، الأربعاء، برئاسة البرلمان بعد حصوله على 321 صوتاً في الجولة الثالثة من الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبرلمان التركي.

وبات قورتولموش، النائب عن ولاية إسطنبول، الرئيس الـ 30 للبرلمان التركي بعد فوزه بالغالبية المطلقة (301 صوتاً) في الاقتراع الذي شارك فيه 586 نائباً.

ونال مرشح حزب الشعب الجمهوري تكين بينغول 160 صوتاً فيما حصلت مرشحة حزب اليسار الأخضر تولاي حاتم أوغولاري أوروتش على 51 صوتاً، ومرشح حزب "إيي" جهان باتشاجي على 43 صوتاً، ومرشح حزب العمال التركي شرف الدين جان أطالاي على 4 أصوات، فيما اعتبرت 5 أصوات باطلة.

وكان البرلمان قد فشل في اختيار رئيس له في الجولتين الأولى والثانية من الاقتراع.

وافتتح البرلمان التركي الجديد، يوم الجمعة 2 حزيران 2023، أولى جلساته بعد الانتخابات التي أجريت في أيار مايو الماضي، وبدأ النواب الجدد أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان الفائز بفترة رئاسية جديدة.

وحسب نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت مع الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 14 ‌أيار مايو الماضي، حصل تحالف الجمهور المؤلف من أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، و"الرفاه من جديد" على 323 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان الـ600.

وحصل تحالف الشعب المعارض المؤلف من أحزاب "الشعب الجمهوري" و"الجيد"، و"السعادة"، و"المستقبل"، و"التقدم والديمقراطية"، و"الديمقراطي" على 212 مقعداً في المجمل.

أما تحالف العمل والحريات المؤلف من حزبي "اليسار الأخضر" الذي ترشح باسمه أعضاء حزب "الشعوب الديمقراطي" وحزب "العمال" فقد حصل على 65 مقعداً.