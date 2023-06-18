بالوثائق.. توجيهات السوداني الخاصة بحزمة تسهيلات العمل الصحفي تدخل حيز التنفيذ

أربيل (كوردستان24)- وجه مكتب رئيس الوزراء الاتحادي، جميع الوزارات والمحافظات كافة والجهات والهيئات غير المرتبطة بوزارة كافة، بتنفيذ حزمة تسهيلات العمل الصحفي، التي اعلن عنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإصدار حزمة من الإجراءات والتوجيهات واجبة التنفيذ الداعمة للصحفيين العراقيين والمؤسسات الإعلامية، وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ 154 للصحافة العراقية".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس الوزراء وجه الوزارات والمحافظات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة، بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للكوادر الصحفية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسمية من هيأة الإعلام والاتصالات، بما ينسجم مع القانون".

كما وجّه رئيس الوزراء، الجهات المعنية بـ"تزويد المؤسسات الإعلامية بخدمة الإنترنت بأسعار مدعومة، وكذلك إعادة النظر بالحوالات المالية الخاصة بوسائل الإعلام في ما يخص (الأقمار الصناعية) للقنوات والمكاتب الإعلامية، بما يخدم الواقع الإعلامي في العراق، وذلك استناداً لقانون البنك المركزي العراقي وتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي".

وبهدف تسهيل إجراءات تنقل الكوادر الصحفية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسمية، وجه رئيس الوزراء، جميع نقاط التفتيش والمفارز الأمنية المرابطة بين المحافظات كافة، بـ"تنفيذ ذلك"، موعزاً بـ"تقديم التسهيلات اللازمة والتعامل بشكل أكثر انسيابية لمرور كوادر الصحفيين ومنتسبي المكاتب الإعلامية ومعداتهم الخاصة في المطارات العراقية، وكذلك إجراء التسهيلات بمنح سمات الدخول للصحفيين العاملين في المكاتب والقنوات الإعلامية وتسهيل إجراءات إقامتهم في العراق، استناداً لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017".

وفي مجال الدعم المتواصل، وجه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ"تسهيل إنجاز معاملات الضمان الاجتماعي الخاصة بالكوادر الصحفية العاملة، في مختلف المؤسسات الإعلامية"، موجهاً بـ"إعادة النظر بأجور الماء والكهرباء المفروضة على القنوات والمكاتب الإعلامية، وأيضاً أجور وقود المولدات".