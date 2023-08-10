النقل تعلن إنهاء اعتصام طياري الخطوط الجوية وعودة الرحلات لوضعها الطبيعي

أربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن عودة الرحلات الى وضعها الطبيعي، بعد تدخل وزيرها رزاق محيبس السعداوي بإنهاء اعتصام عددٍ من طياري الخطوط الجوية العراقية.

وقالت الوزارة في بيان تابعته كوردستان24 : إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي عقد، اليوم، اجتماعا عاجلا مع إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية وعددٍ من طياري الشركة للوقوف على أسباب اعتصامهم".

وأوعز السعداوي الى إدارة الشركة "بالنظر في كافة مطالب الطيارين، والاستجابة لها وفق السياقات والضوابط القانونية، وكذلك مراجعة كافة الاستحقاقات الإدارية والمالية وبما يضمن حقوق الجميع أصولياً".

وتقدمت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بالاعتذار الى المسافرين الذين تعرضت رحلاتهم الصباحية للتأخير، مؤكدةً حرصها واهتمامها ومتابعتها من أجل تطوير مستوى الخدمات والارتقاء بالناقل الوطني.