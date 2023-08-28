رئيس إقليم كوردستان يعزّي بوفاة المطران ربان

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 28 آب أغسطس 2023، عن مواساته لفقدان الشخصية المسيحية البارزة المطران ربان حسقيال ربان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، قول نيجيرفان بارزاني، "ببالغ الحزن تلقيت خبر وفاة الشخصية المسيحية البارزة والمخلصة لكوردستان المطران ربان حسقيال ربان، اتقدم بالتعازي الى اسرته ومحبيه و المجتمع المسيحي واشاطرهم الحزن".

وأضاف البيان، أن "المرحوم كان شخصية بارزة من الناحية الدينية والاجتماعية وقدم خدمات جلية في المجال الديني والتربوي والتراثي في جميع الأوساط بكوردستان والعراق والعالم وكان مدافعا شرسا عن كوردستان والتعايش والتوافق والتسامح واسأل الله ان يتغمده برحمته الواسعة".