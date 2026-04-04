زيلينسكي يصل إلى تركيا للقاء إردوغان

2026-04-04 15:15

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إسطنبول السبت لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان.

وتأتي الزيارة بعد يوم على إجراء إردوغان محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتّهم كييف بمحاولة استهداف خط الغاز بين روسيا وتركيا الذي يوصل إمدادات إلى عدد من الدول الأوروبية.

وقال زيلينسكي على منصة "إكس"، "وصلت إلى اسطنبول حيث ستعقد اجتماعات مهمة. تم الإعداد لمحادثات غاية في الأهمية مع رئيس تركيا رجب طيب إردوغان".

وأضاف "نعمل على تعزيز شراكتنا لضمان حماية حقيقية لأرواح الناس وتعزيز الاستقرار وضمان الأمن في أوروبا وفي الشرق الأوسط".

من المقرر أيضا أن يلتقي زيلينسكي بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، الزعيم الروحي لمعظم الكنائس المسيحية الأرثوذكسية، قبل أسبوع على عيد الفصح الأرثوذكسي في 12 نيسان/أبريل.

وتضغط كييف من أجل هدنة في عطلة عيد الفصح الأرثوذكسي تشمل وقف الهجمات على البنى التحتية للطاقة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفادت روسيا التي تسعى لتسوية دائمة بدلا من وقف قصير الأمد لإطلاق النار أنها لم تر أي مقترحات "بصياغة واضحة" من كييف.

استهدفت أوكرانيا البنى التحتية الروسية للطاقة على مدى الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات في مسعى لإضعاف قدرة كييف على تمويل هجومها.

وأدت الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية إلى انقطاع الطاقة والتدفئة عن ملايين الأشخاص منذ بدء الحرب في 2022.