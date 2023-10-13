الصدر يدعو لغلق السفارات الاسرائيلية ويدعو لايصال المساعدات الى غزة

أربيل (كوردستان24)- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة رسالة الى اسرائيل عبر ممثل عنه في خطبة الجمعة ألقاها في تظاهرة لانصار التيار دعماً لغزة، حذر فيها اسرائيل من الانتقال الى أجزاء أخرى من الشرق الاوسط، داعياً الى ايصال المساعدات والمياه الى قطاع غزة.

الشيخ مهند الموسوي ألقى خطبة الجمعة في تظاهرة مليونية لأنصار التيار الصدري اليوم 13 اكتوبر 2023، وتضمنت الخطبة رسالة من مقتدى الصدر زعيم التيار حول الوضع في قطاع غزة والحرب بين حماس إسرائيل.

وقال الصدر في رسالته "القدس ليست شعاراً فقط بالنسبة لنا، وإسرائيل كيان محتل لأرضنا ومقدساتنا، إسرائيل كيان إرهابي بكل معنى الكلمة، وما تفعله الان في غزة هو إرهاب ضد أهالي قطاع غزة".

وأضاف الصدر "جميع الشعوب الاسلامية مستعدون للتضحية من أجل فلسطين، وان التظاهرة المليونية اليوم، هي جزء من دعم الحقوق الفلسطينية".

وفي جزء آخر من رسالته، دعا الصدر الى الوحدة وإغلاق السفارات الاسرائيلية في كافة الدول الاسلامية، وإيصال المساعدات الانسانية بشكل عاجل الى قطاع غزة، وخاصة توفير مياه الشرب لسكان غزة.

ووجه الصدر انصاره الى البدء في جمع المساعدات لغزة، وقال "انتم الان ملتزمون بإعداد قافلة مساعدات لمساعدة غزة، ويجب ان يتم ايصالها الى فلسطين عن طريق سوريا أو مصر".

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، ووصل عدد الجرحى الى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش.

وفي قطاع غزة، قتل 1537 شخصا وجرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي أشارت الى أن بين القتلى 500 طفل.