معهد الفنون التأهيلي العراقي يُكرِّم مُؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام

أربيل (كوردستان 24)- زار صباح اليوم الأحد 29 تشرين الأول أكتوبر 2023، أساتذة وطلبة الفروع الخمسة لمعهد الفنون التأهيلي العراقي، المقر الرئيسي لمؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام في مدينة أربيل.

ومعهد الفنون التأهيلي العراقي، هو معهدٌ مُتخصص في مجال الدراسات الإعلامية والصحفية والتصوير، وحاصلٌ على جائزة أفضل معهدٍ إعلاميٍّ في العراق.

ومنح معهد الفنون التأهيلي العراقي، المُدير العام لمؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام أحمد الزاويتي، جائزة "أفضل شخصيةٍ إداريةٍ لهذا العام".

وبعد استلامه للجائزة، قال المُدير العام لمؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي، "إنني سعيدٌ للغاية بالحصول على هذه الجائزة"، مضيفاً: "هذه الجائزة ليست لشخصي فقط، بل لجميع الموظفين والعاملين في كوردستان24، فنحنُ في كوردستان24 نعملُ كفريقٍ واحد، وهذه الجائزة تُعد نِتاجاً لعملنا الدؤوب معاً".

وأضاف الزاويتي: "باستمرار نحن نسعى إلى تقديم البرامج والأفكار الجديدة لمُشاهدينا وقُرائِنا"، مؤكداً "أننا أحدثنا تغييرات كبيرة في الفترة الماضية، ولدينا أيضاً أفكارٌ وخططٌ جديدة للموسم المُقبل".

كما شدد المُدير العام لـ كوردستان24 على "أننا في المُؤسسة نُولي أهميةً كبيرة بجودة الخبر ونوعيته، ولا نُحرر الخبر أو ننشره إلا بعد التأكد من صحته، وهذا يُعد مبدأً أساسياً عندنا في كوردستان24".

من جهته، قال مُدير معهد الفنون التأهيلي العراقي الدكتور أحمد شوقي، "في العام الماضي، عندما تولى الإعلامي والصحفي اللامع أحمد الزاويتي إدارة كوردستان24، شهدنا تغييراً ملموساً وكبيراً في المؤسسة، وهي تُغطي بشكلٍ مهني واحترافي الأحداث الكبرى، كما أن فريقها الصحفي والإعلامي يتمتع بقدراتٍ ومهاراتٍ كبيرة".

وأكد شوقي "أننا قررنا تكريم المدير العام لمؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي، وذلك لخدماته الكبيرة التي قدمها في مجال الصحافة والإعلام في عموم العراق، فضلاً عن عمله لسنواتٍ طويلة مع عددٍ من المجلات والصحف ووسائل الإعلام العربية".

ولفت إلى أن "السيد الزاويتي تمكن خلال عامٍ واحد من إحداث تغييراتٍ جذريةٍ في القناة، وأضاف على شاشتها برامج جديدة، إضافةً إلى أنه أحدث تغييراً في توقيت وشكل تقديم الأخبار، وأولى اهتماماً كبيراً بالشباب، كما أعطى زخماً كبيراً بمواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الالكتروني لـ كوردستان24".

كما حصل مراسل كوردستان24 في بغداد شفان جباري على جائزة "أفضل مُراسلٍ لهذا العام في العراق". وقال أحمد شوقي، "لأن المقر الرئيسي لمعهدنا يقعُ في بغداد، فإننا نرى أعمال شفان جباري بشكلٍ يومي، وهو يعملُ باحترافية، ويسعى إلى إيصال صوت الجميع دون تمييز".

وتابع: "لذلك شعرنا أنه من الضروري أن نقدم له جائزة هذا العام، ونحن على ثقةٍ من أنه سيُقدم أداءً أفضل في المُستقبل".