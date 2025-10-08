السليمانية تحتضن مهرجاناً سينمائياً تحت شعار "الثقافة الكوردية واللغة الأم"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان تنطلق غدا الخميس في مدينة السليمانية، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي، تحت شعار "الثقافة الكوردية واللغة الأم"، بمشاركة واسعة من المخرجين والفنانين المحليين والدوليين. ويستمر المهرجان على مدى أسبوع، من 9 إلى 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2025.

وقالت آشنا رؤوف، المتحدثة باسم المهرجان، في تصريح خاص لـ كوردستان24، إن حفل الافتتاح سيُقام مساء الخميس في قاعة مؤتمرات جامعة السليمانية، بحضور رسمي وفني كبير، حيث ستشارك فرقة "بايز" الموسيقية في إحياء الافتتاح، تعقبها فقرة تكريم شخصيات فنية وثقافية ساهمت في دعم السينما والثقافة الكوردية.

وأشارت رؤوف إلى أن الجوائز التكريمية ستحمل أسماء رموز ثقافية وإنسانية، إذ سيُمنح جائزة الشموخ للفنان بيجن كامكار، وجائزة الراية للفنانة ژیان إبراهيم حیات، وجائزة أحمد كايا للمفكر إسماعيل بيشكجي، وجائزة تهاي كريمي ستُمنح إلى مام بولا.

وأوضحت المتحدثة بأسم المهرجان، أن فيلم الافتتاح سيكون العمل الكوردي السينمائي "اصفرار أوراق شجر الجوز" من إخراج وسيناريو وإنتاج محمد علي كونار، حيث سيُعرض بحضور طاقم العمل ضمن أولى فعاليات المهرجان.

وأضافت رؤوف أن هذه الدورة تشهد مشاركة 150 فيلماً من مختلف أنحاء العالم، من بينها 95 فيلماً تتنافس في المسابقات الرسمية ضمن فئات:

الأفلام القصيرة

الأفلام الوثائقية

الأفلام الروائية الطويلة

أفلام الشباب

في حين ستُعرض 55 فيلماً آخر خارج المسابقة الرسمية في صالات "سيتي سينما" في السليمانية.

كما لفتت إلى أن المهرجان يتضمن خمس جلسات حوارية (بانل) ستنطلق في اليوم الثاني من المهرجان داخل قاعة رئاسة جامعة السليمانية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والنقاد والمخرجين، لمناقشة قضايا السينما الكوردية وتحديات الإنتاج الفني المستقل.