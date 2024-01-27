ماذا تعرف عن حقل الغاز "كورمور" الذي تعرّض للقصف؟

أربيل (كوردستان24)- تعرّض حقل "كورمور" للغاز بالسليمانية، في الـ 25 يناير كانون الثاني، لقصفٍ صاروخي، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أن الحريق الذي اندلع في حقل كورمور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أقل من 2800 ميغاواط.

ووصفت حكومة إقليم كوردستان والمجتمع الدولي تلك الهجمات، بأنها "محاولةٌ لتدمير البنية التحتية لإقليم كوردستان وتقويض تنميته".

من جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بفتح تحقيقٍ بشأن الهجوم.

مشدداً على "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كوردستان العراق والمحافظات الأخرى".

أهمية حقل كورمور:

يعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.

يقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلو متر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2003.

تشرف على الحقل شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين، وينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يومياً.

ينتج الحقل 4200 ميغاواط من الكهرباء يومياً، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كوردستان والباقي إلى محافظتي كركوك والموصل.

ينقل حقل كورمور الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى محطتي توليد كهرباء جمجمال وأربيل، ويوفر 67 بالمائة من كهرباء إقليم كوردستان.