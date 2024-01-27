الموارد الطبيعية تعلن عودة إنتاج الغاز والكهرباء في "كورمور" إلى طبيعته

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، عودة إنتاج الغاز الطبيعي والكهرباء في حقل غاز كورمور إلى طبيعته.

وقال وكيل وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أحمد مفتي، إن إنتاج الغاز الطبيعي والكهرباء في حقل غاز كورمور "عاد إلى وضعه الطبيعي".

وأكّد مفتي في مؤتمرٍ صحفي اليوم السبت، أن قصف حقل كورمور "أثر على إنتاج الغاز والكهرباء، وألحق أضراراً بالمواطنين".

لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن موظفي الحقل "تمكّنوا من حل المشاكل الفنية بشكلٍ احترافي وفي وقت قصير".

وفي الـ 25 يناير كانون الثاني الجاري، تعرّض حقل "كورمور" للغاز بالسليمانية لقصفٍ صاروخي، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أن الحريق الذي اندلع في حقل كورمور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أقل من 2800 ميغاواط.

ووصفت حكومة إقليم كوردستان والمجتمع الدولي تلك الهجمات، بأنها "محاولةٌ لتدمير البنية التحتية لإقليم كوردستان وتقويض تنميته".

ويعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.

ويقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلو متر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2003.

وتشرف على الحقل شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين، وينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يومياً.

وينتج الحقل 4200 ميغاواط من الكهرباء يومياً، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كوردستان والباقي إلى محافظتي كركوك والموصل.

وينقل حقل كورمور الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى محطتي توليد كهرباء جمجمال وأربيل، ويوفر 67 بالمائة من كهرباء إقليم كوردستان.