حكومة إقليم كوردستان تضع خطة لجذب السياح في موسمي الخريف والشتاء

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية السياحة في حكومة إقليم كوردستان، أنها تعمل على تنفيذ خطة لجذب أعداد كبيرة من السياح خلال موسمي الخريف والشتاء، من خلال تنظيم فعاليات ومهرجانات متنوعة في المناطق الجبلية والسياحية بالإقليم.

وقال إبراهيم عبد المجيد، المتحدث باسم مديرية السياحة في حكومة إقليم كوردستان، في تصريح خاص لموقع كوردستان24، اليوم الخميس (9 تشرين الأول 2025)، إن المديرية تعمل منذ عدة سنوات على توسيع النشاط السياحي في جميع فصول السنة، مضيفاً أن "الهدف هو أن تشهد مناطق كوردستان حركة سياحية مستمرة طوال العام، وليس في الصيف فقط".

وأوضح عبد المجيد أن المديرية وجّهت جميع إدارات السياحة في المحافظات والمناطق إلى إعداد خططهم الخاصة لتنظيم أنشطة سياحية شتوية، خصوصاً في المناطق الجبلية التي تشهد تساقط الثلوج، مشيراً إلى أن "عدداً من المهرجانات والفعاليات ستُقام في موسم الخريف أيضاً لجذب مزيد من السياح المحليين والأجانب".

كما أكد أن المديرية على تواصل مستمر مع شركات السياحة والسفر بهدف تشجيعها على تنظيم رحلات إلى مناطق الإقليم خلال فصلي الخريف والشتاء، مبيناً أن موسم الثلوج هذا العام سيشهد إقامة مجموعة من المهرجانات والأنشطة الترفيهية الخاصة بالتزلج والرياضات الشتوية.

ويُعد إقليم كوردستان من أبرز الوجهات السياحية في العراق، لما يتمتع به من تنوع طبيعي ومناخ معتدل ومواقع سياحية مميزة تجذب الزوار على مدار العام.

يُذكر أن الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني تولي اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة، وقد وضعت خطة استراتيجية تمتد لثماني سنوات تهدف إلى رفع عدد السياح إلى 20 مليون زائر بحلول عام 2030.