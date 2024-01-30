سیاسة

أسايش أربيل تعلن إلقاء القبض على عصابةٍ دولية لتهريب المخدرات

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أفراد العصابة
أفراد العصابة
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش أربيل عن إلقاء القبض على أفراد عصابةٍ دولية لتهريب المخدرات، وذلك بعد مراقبة ومتابعة والحصول على أمرٍ من القاضي.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، إن العصابة مؤلفة من أربعة أشخاص، هم (ر، ع، ص)، (ف، أ، م)، (ف، ح، ر) و (ب، ب، ح)، وينحدرون من إيران وأدخلوا مادة الكريستال المخدرة إلى إقليم كوردستان.

وبحسب آلان زاندي، الصحفي في كوردستان 24 في مديرية أسايش أربيل، فإن أفراد العصابة قاموا بتحضير المخدرات على شكل كبسولات وأدخلوها إلى الإقليم بطرقٍ مختلفة.

وأضاف البيان، إن أفراد العصابة هرّبوا المخدرات عبر ابتلاع كبسولات محشوة بمواد بلورية، بينما أخفوا بعضها داخل المستقيم بمنطقة الشرج.

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