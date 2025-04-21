نيجيرفان بارزاني: مجتمع كوردستان القائم على التعايش يقدر الإرث الإنساني والروحي للبابا فرنسيس

2025-04-21 12:30

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، أن إقليم كوردستان الذي يقوم مجتمعه على التعددية والتسامح والتعايش، يقدر الإرث الإنساني والروحي للبابا فرنسيس.

وقال نيجيرفان بارزاني خلال بيان: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ رحيل قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، رمز السلام والعدالة والتقارب بين الأمم والأديان، ومثالاً للوطنية والروحانية والرحمة.

وأضاف: "بالنيابة عن شعب كوردستان، وعن نفسي أتقدم بأحر التعازي إلى العالم المسيحي والإنسانية جمعاء، لقد كرس نفسه للدفاع عن الكرامة الإنسانية ونشر رسالة المحبة والتعايش.

وتابع: "نحن في إقليم كوردستان الذي يقوم مجتمعه على التعددية والتسامح والتعايش، نقدر الإرث الإنساني والروحي للبابا فرنسيس وندعو الله أن يتغمد روحه برحمته ويمنح الله الجميع السلام والراحة.

وأردف: "لقد رحل البابا فرنسيس جسداً، لكن ذكراه ورسالته ستظلان دائمًا منارة أمل وسلام للبشرية. وستبقى ذكرى زيارته لإقليم كوردستان في عام 2021 حية في وجداننا دائما.

وأدناه نص بيان التعزية:

بحزن بالغ وأسى عميق، تلقيت نبأ رحيل قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الذي كان رمزاً للسلام والعدل والتقارب بين الشعوب والأديان، ونموذجاً للتواضع والروحانية والرحمة.

باسم شعب كوردستان وباسمي، أتوجه بتعازي القلبية وتعاطفي العميق للعالم المسيحي وللإنسانية جمعاء، وأشاطرهم ألم خسارة شخصية تاريخية عظيمة كرست حياتها لخدمة الإنسانية والدفاع عن كرامة الإنسان ونشر رسالة المحبة والتعايش.

إننا في إقليم كوردستان، حيث تشكل التعددية والتسامح والتعايش أسساً راسخة لنا، نقدر عالياً الإرث الإنساني والروحي للبابا فرنسيس، وندعو الله تعالى أن يسعد روحه بعطفه ورحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

لقد رحل المرحوم البابا فرنسيس بجسده، لكن ذكراه ورسالته ستظلان أبداً منارة الأمل والسلام للإنسانية، وستظل ذكرى زيارته لنا في إقليم كوردستان عام 2021، حية وموضع اعتزازنا الدائم.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

21 نيسان 2025