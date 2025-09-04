بدء اجتماع وفدي حكومة إقليم كوردستان والمالية الاتحادية

2025-09-04 10:38

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24، في بغداد، اليوم الخميس 4 أيلول 2025، ببدء اجتماع وفدي حكومة إقليم كوردستان والمالية الاتحادية.

وفقاً لمراسل كوردستان24، يضم وفد إقليم كوردستان، كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس آمانج رحيم، ومدير عام المحاسبة كوفان تحسين، و3 مدراء عامين من وزارة المالية والاقتصاد، في الاجتماع المنعقد داخل مضافة مجلس الوزارء العراقي.

ووجّه مجلس وزراء إقليم كوردستان أمس الاربعاء خلال جلسته الاعتيادية، وفده التفاوضي إلى مواصلة اجتماعاته في بغداد يوم غد مع نظرائه في الحكومة الاتحادية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يمهّد الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم في أقرب وقت ممكن عبر شركة سومو.

ويعقد اجتماع اليوم الخميس ببغداد لمواصلة المباحثات بشأن استئناف تصدير النفط من آبار اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وأكد المجلس أن وزارتي النفط والثروات الطبيعية إلى جانب شركة نفط الشمال وشركة سومو قد وقعوا بالفعل على بروتوكول مشترك يمهّد لبدء عملية التصدير، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان قد أنجز ما هو مطلوب منه، ووفّر التسهيلات الضرورية لإزالة العوائق الفنية والإدارية.

كما شدد المجلس على أن الجهود مستمرة للوصول إلى مستويات الإنتاج السابقة قبل أن تتعرض حقول ومنشآت الإقليم النفطية لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي تسببت في تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية.

وتوقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي في آذار/مارس 2023، بعد قرار تحكيم دولي بشأن آلية التصدير. ومنذ ذلك الحين، دخلت حكومة الإقليم في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لإيجاد صيغة مشتركة تضمن استئناف التصدير عبر شركة سومو، وبما يحفظ حقوق الإقليم الدستورية في إدارة موارده الطبيعية وتأمين رواتب موظفيه.