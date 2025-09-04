فيان دخيل: عودة نازحي شنگال تتطلب توفير الخدمات الأساسية.. وحكومة الإقليم وحدها الداعمة

2025-09-04 15:20

أربيل (كوردستان24)- أكدت فيان دخيل، المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أن عودة النازحين إلى مناطقهم، وبخاصة إلى قضاء شنگال، مرهونة بتوفير الخدمات الأساسية، مشددة على أن حكومة إقليم كوردستان هي الجهة الوحيدة التي قدّمت دعماً ملموساً للإيزيديين، في حين لم تقم الحكومة الاتحادية بأي دور فعلي.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس (4 أيلول/سبتمبر 2025)، أوضحت دخيل أن البرلمان العراقي يبذل جهوده لإعادة النازحين، لكن هذه العودة "تتطلب قبل كل شيء إعادة إعمار المدارس والمستشفيات والمرافق العامة في شنگال، وتوفير الكهرباء والمياه لسكانها"، مضيفة: "لا يمكن أن نعيد الأهالي ليعيشوا بين أنقاض الأبنية المهدمة."

وشددت على أهمية تنفيذ اتفاقية شنگال، باعتبارها أساساً لتحقيق الاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية إلى القضاء.

كما جدّدت المتحدثة باسم الكتلة دعم حكومة إقليم كوردستان لشنگال، مشيرة إلى أنها تواصل إرسال الفرق الطبية والجراحين والكوادر المتخصصة لمعالجة العائلات الإيزيدية وتقديم المساعدات لهم.

وفي المقابل، انتقدت دخيل بشدة موقف الحكومة الاتحادية، قائلة: "الجهة الوحيدة التي تواصل دعمنا هي حكومة إقليم كوردستان، أما الحكومة العراقية فلم تقدم شيئاً للإيزيديين حتى الآن."