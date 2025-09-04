طقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

2025-09-04 11:35

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الخميس 4 ايلول 2025، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 38، أربيل 40، نينوى 41، كركوك والأنبار وصلاح الدين 42، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 44، بابل والنجف الأشرف وواسط 45، الديوانية وميسان والمثنى 46، وذي قار والبصرة 47".

وأضاف، أن "يومي السبت والأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".