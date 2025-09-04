الأمين العام للحلف الأطلسي: القرار بنشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا

2025-09-04 11:35

أربيل (كوردستان24)- اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس أن القرار بشأن نشر دول غربية قوات في أوكرانيا، لا يعود لروسيا التي ترفض خطوة كهذه.

وقال روته في كلمة خلال مؤتمر بشأن الدفاع في براغ "لماذا نكترث لموقف روسيا من مسألة القوات في أوكرانيا؟ هذا بلد مستقل، القرار بذلك لا يعود لهم"، في إشارة للروس.

وأتت تصريحات روته قبل ساعات من عقد "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، لقاء في العاصمة الفرنسية يرجح أن يخصص لبحث الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا يضع حدا للحرب التي بدأتها موسكو في شباط/فبراير 2022.

ويشارك الأمين العام للناتو في الاجتماع عبر الفيديو، في حين سيكون قادة آخرون مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حاضرين في باريس. وسيلي الاجتماع اتصال هاتفي بين قادة "تحالف الراغبين" والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأتت تصريحات روته بعد ساعات من تجديد موسكو موقفها الرافض لنشر قوات غربية على أراضي أوكرانيا المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين في فلاديفوستوك إنّ "روسيا ليست لديها أيّ نيّة لمناقشة تدخّل أجنبي في أوكرانيا"، محذّرة من أنّ هكذا تدخّل "أيّا كان شكله أو صيغته، سيكون غير مقبول بتاتا وسيقوّض أيّ شكل من أشكال الأمن".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين شدد الثلاثاء على أن أي تسوية للنزاع ينبغي ألا تقوّض أمن روسيا.

وصرّح بوتين خلال زيارته الصين "بطبيعة الحال، يعود لأوكرانيا أن تقرّر كيف تصون أمنها. لكن هذا الأمن... ينبغي ألا يضمن على حساب أمن بلدان أخرى، لا سيّما منها روسيا الاتحادية".