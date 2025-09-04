المالية الاتحادية: تأخر صرف رواتب المتقاعدين يعود لأسباب فنية لا علاقة لها بالسيولة المالية

2025-09-04 15:10

أربيل (كوردستان24)- أوضحت وزارة المالية في الحكومة العراقية الاتحادية، أن تأخر صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر مرتبط بأسباب فنية بحتة تتعلق بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية، مؤكدة أن الأموال المخصصة لهذه الرواتب مؤمّنة بالكامل ومرصودة مسبقاً ضمن الموازنة العامة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الفرق الفنية، وبالتنسيق مع الجهات المصرفية المختصة، تواصل عملها على مدار الساعة لضمان استئناف الصرف خلال فترة قصيرة. وشددت على أن جميع المبالغ اللازمة متوفرة في حسابات الخزينة الحكومية، وأن ما حصل لا يتجاوز كونه تأخيراً إجرائياً ناجماً عن عمليات التحويلات بين المصارف وأنظمة الدفع الإلكتروني.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بضمان انتظام صرف الرواتب في الأشهر المقبلة من خلال تعزيز كفاءة أنظمة الدفع وتوثيق التنسيق مع المؤسسات المالية ذات العلاقة.

وفي الوقت ذاته، رفضت وزارة المالية ما وصفته بمحاولات استغلال قضية تأخر صرف الرواتب وإقحامها في الحملات السياسية قبيل الانتخابات المقبلة. وأشارت إلى أن عملها "مالي وإداري بحت، يستند إلى الموازنة العامة والقوانين النافذة، ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية"، معتبرة أن ما يُثار من محاولات للتشويه يمثل "استهدافاً غير مبرر لمؤسسة مالية وطنية تتحمل مسؤولية إدارة المال العام وضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين".