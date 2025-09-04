هجوم للكلاب السائبة يسفر عن فقدان مواطن لـ 14 غزالاً من مزرعة منزله في دربنديخان

2025-09-04 12:44

أربيل (كوردستان24)- هاجمت كلاب سائبة، أمس الأربعاء مزرعة لمواطن بمدينة دربنديخان في السليمانية، مودية بحياة 14 غزالاً كان يربيهم.

تعرض صباح يوم الأربعاء، 3 أيلول 2025، "14" غزالا يملكه مواطن يُدعى “محمد نوري” لهجوم من عدد من الكلاب السائبة، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وكان محمد نوري، يربي هذه الغزلان التي يكنّ لها محبة كبيرة ويعتني بها بنفسه بها، في مزرعة منزله الصغيرة.

وأوضح نوري لمراسل كوردستان24 أنّ ما بين 15 إلى 16 كلباً سائبا هاجموا مزرعته عند الساعة الرابعة فجراً، ما تسبب في مقتل 14 غزالا.

وأشار إلى أنّ سعر كل غزال "من الكبار منهم" كان يتراوح بين 1800 إلى 2500 دولار، بينما بلغت قيمة الغزلان الصغيرة بين 900 إلى 1000 دولار. وبلغ مجموع الخسائر أكثر من 13 ألف دولار.

وبيّن نوري أنّ هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض غزلانه لهجوم من الكلاب السائبة، إذ في إحدى المرات السابقة لم ينجُ من بين ستة غزلان سوى واحد فقط. معرباً عن قلقه، قائلاً إنّه رغم إبلاغ الجهات المعنية عدة مرات، إلا أنّ أي إجراء جدي لم يُتخذ للحدّ من مشكلة الكلاب السائبة.

وأضاف قائلاً: كنت أحب غزلاني كحبي لأطفالي، أعتني بهم كل صباح وأعيش بينهم. مؤكداً أنّهم كانوا مدربين ويستجيبون لصوته، وكانوا بمثابة جزء من عائلته.

وكانت مقاطع الفيديو لغزلان محمد قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بمتابعة واسعة، ما يعكس مدى محبة الناس لهم.

وبحسب قوله، لم يتبقَّ لديه سوى 10 غزلان من أصل 25، بعضها تعرض لإصابات خطيرة، نتيجة الهجوم وحالتهم الصحية سيئة.

ووجّه مناشدة للحكومة والجهات المعنية بالتدخل وإيجاد حل لهذه المشكلة، مشدداً على أنّ الكلاب السائبة تشكل خطراً على حياة الحيوانات وحتى على المواطنين.

آزر فاروق - كوردستان24