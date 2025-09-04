زيباري: الحكومة الاتحادية اعترفت بهجمات الطائرات المسيرة على كوردستان لكنها لم تجرؤ على تسمية الجناة

2025-09-04 20:30

أربيل (كوردستان 24)- قال السياسي الكوردي، هوشيار زيباري، اليوم الخميس، إن إقليم كوردستان تعرض خلال شهر تموز الماضي لسلسلة هجمات شنتها فصائل مسلحة باستخدام المسيرات المفخخة، مستهدفة آبار النفط وبعض المنشآت الحيوية، مشيراً إلى أن التقرير الحكومي اعترف بالهجمات لكنه لم يتجرأ على تسمية الجناة.

وقال زيباري في تدوينة على منصة إكس، إنه "في شهر تموز الماضي شنت الفصائل الولائية من داخل الأراضي العراقية 38 هجوماً بالمسيرات المفخخة على بعض الآبار النفطية ومنشآت البنية التحتية في إقليم كوردستان".

وأشار زيباري إلى أن "الحكومة شكلت كالعادة لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق، وصدر التقرير واعترفت بالهجمات ولكنها لم تتجرأ على تسمية الجناة".

وفي مطلع شهر تموز 2025، تعرضت مدن إقليم كوردستان لـ38 هجمة بطائرات مسيرة وصواريخ، من بينها 9 هجمات استهدفت حقول النفط في كل من (خورملە، كورمور، سرسنك، أتروش، باي حسن، فيشخابور، تاوكي، هنت أويل)، بينما استهدفت الهجمات المتبقية القوات الأمنية والمطارات.