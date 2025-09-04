سنتكوم تؤكد دعم الولايات المتحدة لاستقرار وأمن إقليم كوردستان

2025-09-04 22:00

أربيل (كوردستان 24)- كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن التزام واشنطن بدعم استقرار وأمن إقليم كوردستان في المنطقة.

واليوم الخميس، أصدرت سنتكوم بياناً أوضحت فيه أن براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، زار أربيل والتقى بكل من نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن الاجتماعات تناولت التحديات الأمنية في المنطقة، ومكافحة تنظيم داعش، مؤكدة على أهمية دعم الولايات المتحدة لقوات البيشمركة.

من جهته، قال براد كوبر إن "إقليم كوردستان شريك وحليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم استقرار وأمن إقليم كوردستان في المنطقة".

يُذكر أن الأدميرال براد كوبر، القائد الجديد لسنتكوم، كان قد عقد يوم الثلاثاء 2 أيلول 2025، لقاءات منفردة مع كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني, ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وذكر موقع حكومة إقليم كوردستان في بيان، أنه في مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة كُلاً من الأدميرال براد كوبر بمناسبة توليه قيادة القيادة المركزية الأمريكية، والجنرال كيفن لامبيرد، الذي حضر الاجتماع، بمناسبة توليه قيادة قوات التحالف في العراق وسوريا، متمنياً لهما النجاح في مهامهما.

كما جدد رئيس الحكومة شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم والمساندة الأمريكية المتواصلة.