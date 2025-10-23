مادورو: فنزويلا تمتلك خمسة آلاف صاروخ مضاد للطائرات للتصدي للتهديدات الأميركية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء أنّ بلاده تمتلك خمسة آلاف صاروخ أرض-جو روسي الصنع للتصدّي للتهديدات العسكرية الأميركية.

نشرت واشنطن مقاتلات شبح وسفنا تابعة لسلاح البحرية في الكاريبي في إطار ما تصفها بجهود لمكافحة المخدرات، فيما دمّرت ثمانية مراكب على الأقل قالت إنها كانت تهرّب المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

نددت فنزويلا من جانبها بالتحرّكات ورأت فيها تدريبا على عملية للإطاحة بمادورو الذي تتهمه واشنطن بإدارة عصابة تهريب مخدرات.

وأثناء مراسم بثها التلفزيون مع كبار قادة الجيش، قال مادورو إن فنزويلا تملك صواريخ قصيرة المدى من طراز "إيغلا-إس" "لا يقل عددها عن خمسة آلاف في مواقع دفاع جوي رئيسية لضمان السلام".

وصواريخ "إيغلا-إس" مصممة لإسقاط الطائرات التي تحلّق على علو منخفض واستُخدمت في مناورات عسكرية أمر مادورو بتنظيمها ردا على الأنشطة العسكرية الأميركية التي أثارت حفيظة قادة العديد من بلدان أميركا اللاتينية.

وأكد البنتاغون للكونغرس الأميركي بأن الولايات المتحدة تخوض "نزاعا مسلحا" ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية التي صنفها على أنها مجموعات "إرهابية" فيما وصف الأشخاص الذين يشتبه تورطهم بتهريب المخدرات بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

ويفيد خبراء بأن عمليات الإعدام الميدانية مخالفة للقانون حتى وإن كانت تستهدف أشخاصا من المؤكد بأنهم من مهربي المخدرات.

وتصاعدت حدة التوتر الإقليمي فاستدعت كولومبيا سفيرها لدى واشنطن في ظل سجال بين الرئيس اليساري غوستافو بيترو ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأكد ترامب الأربعاء بأن انتشار القوات الأميركية خفض التهريب بحرا بشكل كبير مؤكدا استعداد بلاده مهاجمة مهربي المخدرات الذين ينشطون في البر أيضا.

AFP